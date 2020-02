WRACAMY DO TEMATU: Znane są wstępne ustalenia policji w sprawie śmiertelnego wypadku pod Miliczem [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło kilka minut po godzinie 12 we wtorek 4 lutego na drodze krajowej nr 15 przed miejscowością Miłochowice. Na podstawie wstępnych czynności przeprowadzonych przez policjantów na miejscu zdarzenia ustalono, że w stronę Milicza jechał samochodem typu bus marki mercedes sprinter 22-letni mieszkaniec Krotoszyna. - Po wyjechaniu z łuku drogi w prawo kierowca busa stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu, gdzie Mercedes przewrócił się na bok przygniatając kierowcę. Mężczyzna na skutek odniesionych obrażeń ciała zmarł na miejscu zdarzenia. Kierowca jechał sam, nikt inny nie ucierpiał - informuje Sławomir Waleński, oficer prasowy KPP Milicz.

W trakcie prowadzenia oględzin miejsca wypadku droga krajowa nr 15 była zablokowana a przejeżdżające pojazdy były kierowane na wyznaczone objazdy. Uszkodzony Mercedes nie nadawał się do dalszej jazdy – pojazd został zabezpieczony na parkingu strzeżonym. - Decyzją prokuratora nadzorującego czynności procesowe na miejscu wypadku ciało zmarłego mężczyzny zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu celem przeprowadzenia sekcji zwłok. Obecnie policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności zaistniałego wypadku - dodaje Sławomir Waleński.