Wracają kontrole graniczne na Słowacji. Planujesz wypoczynek w Tatrach? Przygotuj się na utrudnienia

Słowacja przywraca kontrole graniczne

Turyści wybierający się na Słowację w maju i czerwcu muszą przygotować się na spore utrudnienia, bowiem nasi sąsiedzi zdecydowali o przywróceniu kontroli granicznych w okresie od 24 maja do 8 czerwca 2023. Dotyczy to zarówno Polaków, jak i mieszkańców wszystkich pozostałych państw. Na Słowację będzie można dostać się zatem tylko przez wyznaczone przejścia graniczne, co może przysporzyć sporo kłopotu wszystkim, którzy zaplanowali wiosenny wypad w Tatry – na szczęście do 2007 roku (kiedy Polska i Słowacja przystąpiły do Strefy Schengen) takich punktów na polsko-słowackiej granicy było ponad 50.

Przejścia graniczne, z których w tym okresie mogą skorzystać Polacy podróżujący na Słowację: