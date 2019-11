Nietrzeźwy woźnica i trzeźwy koń, który znał drogę do domu

Nietrzeźwy woźnica został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Głuszycy. Mężczyzna miał w organizmie prawie 1,3 promila alkoholu. Z drugiej strony koń był trzeźwy i znał drogę do domu.



23 listopada funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Głuszycy zatrzymali do kontroli drogowej 68-letniego woźnicę jadącego zaprzęgiem konnym. W czasie rozmowy z 68-latkiem policjanci wyczuli od niego wyraźną woń alkoholu. Po przebadaniu okazało się, że woźnica ma w prawie 1,3 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna przyznał, że godzinę wcześniej pił wysokoprocentowy napój, ale koń jest trzeźwy i zna drogę do domu.

Nietrzeźwy, 68-letni woźnica został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł. Trzeźwym koniem zaopiekowała się osoba wskazana.

