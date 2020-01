WOŚP 2020 Wrocław. Zobaczcie zdjęcia wolontariuszy! [GALERIA]

Kwestują całe rodziny. Młodsi, starsi - w Finale WOŚP może wziąć udział każdy.

- Jestem wolontariuszem trzeci raz, a mój syn Mikołaj po raz pierwszy. Trzeba wspierać WOŚP. Jak się urodził mój syn, to widziałem, że prawie wszystko, co było w szpitalu, było od Wielkiej Orkiestry. Kiedy się idzie z dzieckiem do szpitala, to widać, że 30-40 proc. sprzętu to aparatura orkiestrowa - mówi Sebastian Madera.

- Świetnie się zbiera. Dużo ludzi wrzuca pieniądze do puszki. Ale wszyscy wrzucają do mojej, do taty prawie nikt - dodaje Mikołaj, syn pana Sebastiana.

Po raz pierwszy kwestuje pani Klaudia. - Jestem całym sercem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Córki, kiedy się rodziły, korzystały ze sprzętu WOŚP. Nie są wcześniakami, ale badanie przesiewowe słuchu było wykonywane za pomocą aparatury od WOŚP. W zeszłym roku starsza córka była w szpitalu, to łóżeczka, szafeczki, wszystko było od WOŚP. Widać tę pomoc namacalnie - mówi Klaudia Jurek-Musiał.