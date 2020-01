WOŚP 2020 we Wrocławiu. Mamy rekord! [ILE ZEBRAŁA ORKIESTRA]

- Bez wątpienia mamy rekord. W największym naszym sztabie Strefa Kultury, do którego zgłoszonych było 500 wolontariuszy (wszystkich wolontariuszy we Wrocławiu było około 1700 - przyp. red.), zebraliśmy ponad 725 tys. złotych. To więcej niż w zeszłym roku - mówi Małgorzata Minorczyk, rzecznik prasowy tego sztabu.

Oprócz tego sztaby studenckie zebrały po 180 i 100 tysięcy złotych.

- 1,8 mln zł to już ostateczna kwota ze wszystkich sztabów po podliczeniu pieniędzy z puszek. Oczywiście, dokładną kwotę poznamy dopiero za miesiąc, kiedy otrzymamy wyniki z aukcji wrocławskiego sztabu - mówi Małgorzata Minorczyk.