WOŚP 2020. Najciekawsze aukcje 28. Finału WOŚP. Zobacz, co możesz licytować! [TOP 15]

Ten rok zdecydowanie należy do Olgi Tokarczyk. Dołączyła do grona polskich Noblistów. Teraz wy możecie mieć oficjalną, srebrną, pozłacaną replikę Medalu Noblowskiego w swoim domu. Olga przekazała pierwszą z trzech przysługujących Noblistce replik nagrody. Link do aukcji tutaj.

Łukasz Widziszowski/ mat. prasowe WOŚP