WOŚP 2020. Jak będą wyglądać puszki? [ZDJĘCIA]

- Wybór tematu Finału to sprawa, nad którą zawsze pochylamy się długo i w szerokim gronie, konsultując z wybitnymi specjalistami z dziedziny medycyny. Temat, który wybraliśmy na 28. Finał dotyczy niezwykle istotnego, a nieco zapomnianego obszaru w polskiej służbie zdrowia. Widzimy to w dziesiątkach próśb o wsparcie, jakie dostajemy ze szpitali w całej Polsce. Mamy nadzieję, że Polacy po raz kolejny nam zaufają i że wspólnie zbierzemy środki, które pozwolą nam poprawić funkcjonowanie w kolejnej dziedzinie polskiej medycyny – tłumaczy Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji WOŚP.

Fundacja zbierać będzie środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Stanowią one niezbędne wyposażenie sal operacyjnych, oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej, czy zakładów diagnostyki obrazowej. Należą do nich: lampy operacyjne, stoły operacyjne, diatermie, aparaty do znieczulenia, sprzęt monitorujący, urządzenia teletransmisyjne, aparaty RTG z ramieniem C, zestawy endoskopowe.

Cel Finału obejmuje także zakup wyposażenia dla oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej. W ich przypadku planowane są zakupy inkubatorów, monitorów, respiratorów, a także strzykawek automatycznych i objętościowych. Ponadto, zarówno dla sal operacyjnych, jak i oddziałów pooperacyjnych, niezbędne będą zakupy ultrasonografów i echokardiografów.