Wojsko wyprzedaje we Wrocławiu cenny sprzęt - sprężarki, agregaty, baterie! Ceny są zaskakujące Mateusz Różański

Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu przygotowuje się do wielkiego przetargu. Zaplanowano go na 19 października. My tymczasem prezentujemy niewielką część sprzętu, który trafi pod młotek. Są tutaj agregaty prądotwórcze, zestawy tysięcy baterii, sprzęt medyczny, ubrania, a nawet pojazdy. Żeby zobaczyć szczegóły - kliknij w zdjęcie. Pod kolejnymi slajdami obok cen znajduje się również krótki opis oferowanego asortymentu.