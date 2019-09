Wojska Obrony Terytorialnej także we Wrocławiu. Będziemy mieć batalion 161

Obrona terytorialna przez złośliwych nazywana jest „weekendowym wojskiem”. To ochotnicza służba wojskowa, którą można pogodzić z pracą w cywilu czy nauką. Żołnierze WOT mają pomagać podczas klęsk żywiołowych a w razie wojny wspierać regularne wojsko na swoim terenie. Muszą uczęszczać na wojskowe zajęcia przed jeden weekend w miesiącu. Nie licząc szesnastodniowego wstępnego szkolenia. Raz do roku będą też czternastodniowe ćwiczenia „podsumowujące” to czego żołnierz nauczył się w ciągu roku.

Pełniący służbę w Obronie Terytorialnej dostają „uposażenie” za gotowość do służby w wysokości 320 zł miesięcznie oraz dodatkowe pieniądze za wyjazdy na weekendowe ćwiczenia.

Dowództwo 16. Brygady WOT będzie miało siedzibę we Wrocławiu. Lada dzień ma być wyznaczony jej dowódca. Również w naszym mieście ma mieć swoją siedzibę jeden z batalionów. Będzie to batalion 161. I to od niego zacznie się formowanie jednostki. Potem dojść mają bataliony w innych miastach regionu. Gdzie? To zostanie oficjalnie ogłoszone wraz z wyznaczeniem dowódcy.