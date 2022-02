Wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę – trwa inwazja [RELACJA NA ŻYWO]

Co najmniej dwa chińskie banki ograniczyły finansowanie towarów z Rosji - podaje Agencja Bloomberg. To pochodna sankcji Stanów Zjednoczonych, które wprowadziły sankcje dotyczące finansowania rosyjskich podmiotów w amerykańskiej walucie.

Dwa spośród największych chińskich banków - Bank of China i Industrial and Commercial Bank of China wstrzymały kredyty denominowane w dolarach amerykańskich na zakup rosyjskich towarów. Jak pisze Bloomberg, te denominowane w chińskiej walucie nadal są dostępne, ale zgodę na przeprowadzenie takich transakcji muszą wydać odpowiednie organy banku.

Chiny otwarcie sprzeciwiły się wcześniej objęciu Rosji sankcjami. Rosyjskiej agresji na Ukrainę nie nazywają też inwazją. Już w trakcie walk na Ukrainie Chiny ogłosiły zwiększenie zakupów rosyjskiej pszenicy. Chińskie banki, które też są częściowo uzależnione od transakcji denominowanych w dolarach zastosowały się wcześniej między innymi do podobnych sankcji ze strony USA wprowadzonych wobec Iranu i Korei Północnej.

źródło: Polskie Radio 24