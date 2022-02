Wojna na Ukrainie. Dolny Śląsk solidarny z ofiarami rosyjskiej agresji [RELACJA LIVE]

Godz. 13.50 - Diaspora ukraińska o wojnie z Rosją

- W imieniu obywateli Dolnego Śląska narodowości ukraińskiej serdecznie dziękujemy za przyjęcie Rezolucji (jej pełna treść poniżej - red.). Jesteśmy na Dolnym Śląsku od zawsze, tutaj urodziły się kolejne nasze powojenne pokolenia i jesteśmy już wrośnięci w tą ziemię. Cieszy nas Wasza przyjaźń i Wasze poparcie. Obecnie wszyscy jesteśmy w jednej sytuacji, ale muszę powiedzieć coś optymistycznego – jak pamiętamy z historii 1000-letnia III Rzesza Niemiecka i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich miały trwać na wieki. Dzisiaj już od dawna są na jej śmietniku. Imperia, które zawsze chciały ziemi innych, zginęły i my też to co się dzieje przetrzymamy i nie poddamy się! -powiedział Igor Salomon, przewodniczący wrocławskiego koła Związku Ukraińców w Polsce, tuż po przyjęciu Rezolucji w sprawie wojny na Ukrainie.