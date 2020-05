Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ze wsparciem od FBSerwis

Ostatnie miesiące są szczególnie trudne dla nas wszystkich, a nowa rzeczywistość, w której się znaleźliśmy, wymaga przestrzegania podwyższonych standardów sanitarnych, co boleśnie odczuwają przede wszystkim szpitale. Darowizna, którą przekazaliśmy wrocławskiemu szpitalowi to artykuły pierwszej potrzeby wskazane bezpośrednio przez placówkę, z którą jesteśmy w kontakcie niemalże od początku pandemii – komentuje Sebastian Howański, Wiceprezes FBSerwis Wrocław.

FBSerwis Wrocław zajmuje się odbiorem odpadów we Wrocławiu, gminie Środa Śląska, mieście Oława oraz mieście i gminie Brzeg Dolny, a także całorocznym utrzymaniem czystości i porządku w dzielnicach Stare Miasto i Krzyki we Wrocławiu oraz oczyszczaniem ulic, chodników, placów i parkingów w Środzie Śląskiej. Spółka jest także właścicielem i zarządzającym instalacją komunalną zlokalizowaną w Krynicznie w gminie Środa Śląska.

Do tej pory, w związku z epidemią koronawirusa Grupa FBSerwis, do której należy FBSerwis Wrocław, wsparła: Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, Szpital Powiatowy w Radomsku, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie, Gminę Radków (woj. dolnośląskie), Gminę Kamieńsk (woj. łódzkie) oraz Fundację Ermed we Wrocławiu. W najbliższym czasie wsparcie finansowe trafi również do Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej oraz Urzędu Miejskiego w Przemyślu.