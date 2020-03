Wojewoda zakaże imprez masowych. Jakie imprezy są już odwołane z powodu koronawirusa [LISTA]

Wrocławskie uczelnie

Władze Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zdecydowały o odwołaniu wszystkich wydarzeń i imprez na uczelni, w których miałoby uczestniczyć powyżej 200 osób. Wiadomo już, że nie odbędzie się więc X edycja Szalonej Studenckiej Nocy Naukowej, która zaplanowana była na czwartek, 5 marca.

„W związku z sytuacją epidemiologiczną w Europie i pojawieniem się na terenie Polski koronawirusa (SARS-CoV-2) władze Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zdecydowały o odwołaniu do 22 marca wszystkich wydarzeń i imprez na uczelni skupiających powyżej 200 uczestników” - czytamy w piśmie rektora UPWr.

Rektor Politechniki Wrocławskiej zadecydował o odwołaniu wszystkich wydarzeń masowych odbywających się do 10.03.2020 r. Odwołany został m.in. wykład prof. Gérarda Mourou. Na termin majowy zostały przeniesione m.in. planowane na terenie Politechniki Wrocławskiej Mistrzostwa Programistów PLC, które miały odbyć się 14.03.2020 r.