Wojewoda Dolnośląski apeluje: pilnie potrzebne pielęgniarki, lekarze, ratownicy do walki z koronawirusem

W związku z pilną potrzebą dodatkowego zaangażowania do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Dolnośląski zwrócił się z uprzejmą prośbą do lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych o gotowość podjęcia się tego zadania, a następnie przekazywanie zgłoszeń do Izby, która skieruje je do urzędu wojewódzkiego.

Z uwagi na obecną sytuację ww. zgłoszenia należy przekazać do poniedziałku 20 kwietnia br., do końca dnia, drogą mailową na adres: b.kochanowska@duw.pl, a także sukcesywnie dosyłać je urzędowi po tym terminie wraz z napływaniem kolejnych deklaracji.

W przypadku pozytywnego odzewu ze strony środowiska lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii będzie realizowane na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.). W związku z tym należy zwrócić uwagę na warunki określone w art. 47 ust. 3 ustawy wskazujące, które osoby nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii.