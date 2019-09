Wojciech Cejrowski na Dolnym Śląsku. Podróżnik obsypał protestujących solą egorcyzmowaną (ZDJĘCIA)

Z drugiej strony przed wejściem do sklepu zgromadziła się także niewielka grupka protestujących osób. Przed wejściem do sklepu zgromadziła się także grupka protestujących osób. Rozwieszono duży transparent "Chleb przyprawiony nienawiścią? Nie! Dziękujemy!".

-Protestujemy przeciwko nazewnictwu chleba przez sklep kolonialnym, przez złą konotację przymiotnika kojarzącym się z kolonializmem, jako systemem uciemiężniającym ludzi. Można było ten chleb nazwać inaczej. Trzeba pamiętać o nazizmie i wszystkich systemach represjonujących człowieka. Protestujemy przeciwko wizycie pana Cejrowskiego. Ja jako chrześcijanka protestuję, ponieważ pan Cejrowski na swoich profilach przejawia postawy homofobiczne, a to nie pasuje z chrześcijaństwem, do którego pan Cejrowski się przyznaje. Uważam, że to zadaje kłam prawdziwemu chrześcijaństwu. A przez to, że jest osobą publiczną, ta jego postawa popularyzuje się wśród innych ludzi. A nie tego uczył Jezus. Jezus uczył miłości wobec bliźniego. Nie kazał ich kamieniować, umarł za wszystkich grzeszników na krzyżu. Jeśli pan Cejrowski uważa się za chrześcijanina, to apeluję, żeby zadał sobie taką refleksję "co na to Jezus - mówi Joanna Stoklasek-Michalak, jedna z protestujących