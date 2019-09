Woda w mleku z Gostynia. Afera w spółdzielni mleczarskiej

Do zatrzymań 11 osób doszło we wtorek. To zarówno pracownicy Spółdzielni Mleczarskiej Gostyń, jak i rolnicy, którzy dostarczali mleko. Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące działań na szkodę spółki. Z jednej strony rozcieńczanie mleka poprzez dolewanie do niego wody, z drugiiej - fałszowanie danych dotyczących ilości dostarczonego przez rolników mleka do spółdzielni.

Śledczy na razie nie informują o tym, jak wysokie straty mogła ponieść spółdzielnia. Przyznają, że ten proceder trwał co najmniej kilka lat. Prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań i zarzutów.