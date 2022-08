Woda w kranach jest bezpieczna. Wrocławskie MPWiK wydało oświadczenie po skażeniu Odry

W związku z informacjami na temat skażenia Odry, kolejne instytucje apelują do mieszkańców i turystów, aby nie wchodzić do wody, ani nie pozwalać na to psom, nie łowić i nie jeść ryb z Odry.

Oświadczenie wydało też Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu:

"W związku z ostatnimi doniesieniami o obecności substancji toksycznych w Odrze, informujemy, że w żaden sposób nie wpływa to na jakość wody, którą dostarczamy do Państwa kranów. Woda jest bezpieczna. Woda, którą uzdatniamy pobierana jest z Oławy i Nysy Kłodzkiej, a nie z Odry. Zanim trafi do kranów przechodzi 10 różnych procesów oczyszczania, a nasze laboratorium w ciągu roku pobiera 10 tys. próbek i wykonuje 100 tys. analiz wody. To że gotowy produkt jest zdatny do spożycia potwierdzają również niezależne kontrole Sanepidu."