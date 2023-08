Wniosek o odwołanie starosty milickiego z funkcji. Poszło o likwidację oddziału ginekologiczno - położniczego w szpitalu w Miliczu

Radni powiatowi w Miliczu złożyli wniosek o odwołanie starosty milickiego Sławomira Strzeleckiego z funkcji. Motywują swój wniosek tym, że starosta złamał trzy uchwały samorządowe w sprawie milickiego szpitala, podejmując decyzję jako większościowy udziałowiec Milickiego Centrum Medycznego o zamknięciu oddziałów ginekologiczno-położniczych oraz neonatologicznego.

Grupa radnych jest zaniepokojona tymi decyzjami starosty, obawia się, że to nie koniec, a pod nóż pójdą kolejne oddziały, które są nierentowne.

Wniosek zostanie teraz przekazany do komisji rewizyjnej, która będzie go rozpatrywać. Następnie do 30 dni ma zostać zwołana kolejna sesja, na której wniosek będzie głosowany.

