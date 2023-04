Włamywali się i wynosili co chcieli. Poszukiwani listem gończym na Dolnym Śląsku za kradzież z włamaniem. Poznajesz ich?

Poszukiwani listem gończym na Dolnym Śląsku za przestępstwo - kradzież z włamaniem

Dolny Śląsk, a szczególnie jego północna część, należy do regionów zamożnych. Jego mieszkańcy pracują na swój sukces, inni zaś wolą korzystać z pracy innych i wchodzą na drogę przestępstwa. Obecnie policja dolnośląska poszukuje ponad stu osób za kradzież z włamaniem.

To przestępstwo opisane w art. 279. Kodeksu Karnego i obejmuje ono wiele różnorodnych czynów kradzieży powiązanej z przełamaniem zabezpieczeń, czyli sforsowaniem zamknięcia domu lub zakładu, wybiciem szyby lub przełamania alarmu. Do tej kategorii czynów zakazanych zalicza się też używanie do zakupów skradzionej karty bankomatowej.

Kradzież z włamaniem zagrożona jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Co istotne, taką kradzież na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Policja https://poszukiwani.policja.pl/ udostępnia wizerunki poszukiwanych przez dolnośląskie ograny ścigania za przestępstwa, które ugodziły w mieszkańców naszego regionu.