Władze Görlitz szukają chętnych na stanowisko... Dzieciątka Jezus

Szukamy osoby, która wcieli się w postać Dzieciątka Jezus podczas tegorocznego Śląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Görlitz. Światła świecą, gwiazdy błyszczą, w tle brzmi muzyka. Nadszedł ten czas, wkrótce pojawi się Dzieciątko Jezus. To możesz być właśnie Ty, możesz sprawić, że dzieciom zabłysną oczy, możesz przeżyć chwile, których nigdy nie zapomnisz. Jeśli chcesz zostać Dzieciątkiem Jezus w tym roku, zgłoś się do nas. Powinieneś: być kobietą, mieć ukończone 18 lat, w okresie od 6 do 22 grudnia codziennie mieć czas od godz. 15.30. do około godz. 17.30. W tym czasie będziesz m.in. rozdawać prezenty, czy częstować dzieci słodkościami podczas jarmarku. W zamian dostaniesz zwrot kosztów związanych z pełnieniem roli Dzieciątka Jezus, poczucie robienia czegoś wyjątkowego. Prosimy o przesłanie do nas zgłoszenia ze zdjęciem, krótkim CV i listem motywacyjnym do końca października 2019 roku na adres e-mail: katarzyna.wilk-sosnowska@goerlitz.de.