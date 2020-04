WKS Śląsk Wrocław sprzedaje wirtualne bilety na mecze w przyszłości

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!

Zasada jest prosta - na stronie wszyscyzaslaskiem.pl podajemy swoje podstawowe dane, ilość voucherów, które chcemy kupić, a następnie płacimy za nie online, a w zamian mailem dostajemy kody, które potem będziemy mogli wymienić na bilety na dowolny mecz. Oczywiście wejściówek nie musimy wykorzystywać sami. Można je przekazać znajomym lub na przykład do któregoś z domów dziecka. Tak właśnie robi część osób, które zaangażowały się w akcję. Chodzi o to, żeby wspomóc klub finansowo. Każdy taki "bon" to koszt 19.47 zł. Cena jest nieprzypadkowa, bo 1947 to rok założenia Śląska. Ważne jest, by po zakupie takiego 'biletu na przyszłość' zrobić zrzut ekranu w komputerze czy komórce, a następnie zamiesić je w mediach społecznościowych z hasztagiem #WszyscyZaŚląskiem. Pomoże to rozpropagować akcję.