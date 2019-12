WKS Śląsk Wrocław - Polski Cukier Toruń. Rozgryźć trzeba problem z Halą Orbita

„Rozgryźć Twarde Pierniki” - tak klub zatytułował sobotnie wydarzenie w mediach społecznościowych. Mecz przeciwko liderowi ligi to jednak przede wszystkim okazja dla coacha Olivera Vidina, by rozgryźć własną halę. Orbita wciąż od pierwszego meczu sezonu nie oglądała zwycięstwa, a w międzyczasie doczekała się całego szeregu mistycznych teorii. Od mentalności po presję lokalnych kibiców - wciąż trudno wskazać co dokładnie zaczarowało parkiet przy ul. Wejherowskiej. Twarde Pierniki z Torunia nie będą najłatwiejszym z rywali, na którego plecach Vidin będzie mógł tę tajemnicę rozwiać, jednakże nikt przed meczem nie stawia na Trójkolorowych zdecydowanego krzyżyka.

Przede wszystkim chodzi o osobę samego Serba. Choć można się spierać o zasadność teorii o nowych miotłach, Vidin wniósł do szatni WKS-u duży powiew świeżości, ale przede wszystkim zastrzyk energii. Oba mecze pod jego wodzą Śląsk wybiegał przez pełne 40 minut, na dużej intensywności i rotacji, a w międzyczasie zawodnicy chwalili sobie rygor i wycisk na treningach. Co jeszcze zwraca uwagę, nowy szkoleniowiec WKS-u niejako zaprzecza archetypowi bałkańskiego trenera - nie rządzi twardą i despotyczną ręką, lecz arbitralnie i drużynowo. To dzięki niemu trójkolorowy herb na piersiach zawodników zaczyna nabierać większego znaczenia.