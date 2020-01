WKS Śląsk Wrocław - MKS Dąbrowa Górnicza 106:84 [ZDJĘCIA KIBICÓW]

zobacz galerię (31 zdjęć) 2468 - według oficjalnych danych właśnie tylu kibiców wczoraj zasiadło na trybunach Hali Orbita, by dopingować WKS Śląsk. Trójkolorowi nie zawiedli i zanotowali drugie z rzędu zwycięstwo na własnym parkiecie. Oto zdjęcia! WAŻNE! Do kolejnych zdjęć można przejść za pomocą strzałek na klawiaturze oraz gestów w urządzeniach mobilnych. fot. WOJCIECH CEBULA / WKS Śląsk Wrocław zobacz galerię (31 zdjęć)

W 17. kolejce Energa Basket Ligi WKS Śląsk Wrocław wygrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza 106:84. To już piąte zwycięstwo WKS-u od kiedy stery przejął Oliver Vidin. Na trybunach we wrocławskiej Orbicie zasiadło w piątek (17 stycznia) 2468 kibiców. Byliście na meczu? Mamy was na zdjęciach. Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć. Na kolejne slajdy można przejść za pomocą strzałek na klawiaturze oraz gestów w urządzeniach mobilnych.