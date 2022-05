Wiry pyłowe na Dolnym Śląsku. Wyglądają jak małe trąby powietrzne. Czy jest się czego bać? [ZDJĘCIA, FILMY]

Typowy wir pyłowy tworzy się nad silnie nagrzaną przez słońce powierzchnią gruntu. Ziemia jest najmocniej nagrzana w przybliżeniu między godzinami 12.30 a 14.00, gdy kąt wysokości słońca jest duży. Jak dokładnie powstaje?

- Ciepło jest przekazywane do atmosfery, przez co w pobliżu powierzchni gruntu tworzy się wysoce niestabilna warstwa powietrza. Uwolnienie zmagazynowanej w tej warstwie energii prowadzi do powstawania pióropuszy termicznych szybko wznoszącego się powietrza. Słaby wiatr sprzyja zainicjowaniu rotacji w takich miejscach, co prowadzi do powstania wiru. Zjawiska te nazywane są wirami pyłowymi lub piaskowymi, w języku angielskim – dust devil – tłumaczy Grzegorz Walijewski z biura prasowego IMGW-PIB.