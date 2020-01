Wirusy na Facebooku. Nie daj się oszukać, uważaj w co klikasz! [FACEBOOK, WIRUSY]

Podpowiadamy, jak uniknąć zagrożeń i co robić, gdy nasze konto na Facebooku zostało zainfekowane przez wirusy.

Niemal każdy z nas widział na Facebooku takie posty, jak "Nie uwierzysz, co zrobiła na swoim wieczorze panieńskim" lub o podobnym wydźwięku. Za chwytliwym tytułem idzie najczęściej ocenzurowane zdjęcie, sugerujące, że po kliknięciu w nie, oczom naszym ukaże się pikantny filmik. Tak się nie dzieje. - Po kliknięciu w odnośnik użytkownik jest prowadzony do strony udającej serwis YouTube. Tam pojawia się informacja o braku możliwości obejrzenia materiału bez instalacji specjalnego rozszerzenia. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na ten krok, z jego konta zaczną być rozsyłane wiadomości podobne do tej, którą sam otrzymał - ostrzega portal spidersweb.pl. Wiadomość lub post znajomego Są jeszcze inne aktywności na Facebooku, które są wynikiem działalności złośliwego oprogramowania. To wiadomości od znajomych z informacją o tym, że ktoś przerobił nasze zdjęcia. "Czesc nie wiem czy wiesz o tej stronie http://4g831.9ou.info ale ktos tam wrzucil twoje przerobione zdjecie z fb :( slaba akcja takze lepiej cos z tym zrob" (pisownia oryginalna, link do strony może się różnić od podanego). Treść wiadomości może być różna, ale zawsze w niej znajduje się link do strony z rzekomymi zdjęciami.

Portal niebezpiecznik.pl, informuje, że jeśli ofiara kliknie na przesyłany w takich wiadomościach link, to w zależności od jego wariantu, zostanie przekierowana pod któryś z poniższych adresów: facebook-zdjecia.pl/2/ (87.120.36.112)

facebook-zdjecia.eu/k/ (87.120.36.112) Kliknięcie w pierwszy link przeniesie nas do podrobionego panelu logowania do Facebooka, który wykrada nasze dane, a kliknięcie w drugi link wyłudza numer naszego telefonu i wysyła nam kod. Jeśli wpiszemy ten kod na stronie, nie zobaczymy zdjęć, ale zapiszemy się do płatnej usługi SMS Premium, której regulamin znajduje się na dole strony (niewidocznej w czasie wpisywania kodu z SMS-a). Nie klikaj, ale ostrzeż znajomego Jeśli zatem otrzymamy wiadomość od znajomego o tym, że ktoś przerobił nasze zdjęcia, zignorujmy ją i poinformujmy znajomego, że jego konto jest zainfekowane. Zróbmy to osobiście lub telefonicznie - wysyłając znajomemu wiadomość o tym, że rozsyła szkodliwe linki, włamywacz lub aplikacja, która to robi, najprawdopodobniej usunie nasze ostrzeżenie.

Kliknąłeś w link do 'przerobionych zdjęć'? Ratuj konto na Facebooku Jeśli nieopatrznie kliknąłeś w podany w wiadomości link i wpisałeś tam swoje dane, wejdź pod ten adres: https://facebook.com/hacked i postępuj zgodnie z instrukcjami: wyloguj nieznane Ci urządzenia, z których nastąpiło logowanie na Twoje konto

zmień hasło dostępu do Facebooka

włącz dwuetapowe logowanie do Facebooka (by zalogować się na konto FB, trzeba będzie wpisać kod, który dostaniesz SMS-em na swój telefon)

sprawdź, jakie aplikacje są podpięte do Twojego konta i usuń te, których nie rozpoznajesz. Nie podawaj numer telefonu! Oszuści często wykorzystują tego typu informacje, by wyciągnąć od użytkowników Facebooka realne pieniądze. Często panele, które rzekomo mają służyć do logowania do Facebooka, są panelami które zapisują użytkowników do kosztownych usług Premium SMS. Jeśli w panelu logowania pojawiają się monity o podanie numeru telefonu i weryfikację kodem PIN, można być niemal pewnym, że właśnie w taki sposób zostanie aktywowana usługa Premium SMS na naszym numerze. Szerzej o tego typu oszustwach pisze portal NIEBEZPIECZNIK

Wirus, którego nie było Jeszcze inną informacją, która znów zaczęła krążyć po Facebooku (pierwsze takie informacje pojawiły się dwa lata temu), jest wiadomość o ostrzeżeniu przed wirusem powiązanym z wideo pt "Sonia Sisowns Rahul". Internauci ostrzegają się wzajemnie przed klikaniem w filmik o takim tytule, ponieważ spowoduje to zainstalowanie wirusa na telefonie komórkowym użytkownika. Wiadomość o wirusie miała rzekomo być podana w radiu. To nie jest prawdą. Wideo nie jest zainfekowane i najprawdopodobniej nigdy nie było. Zainfekowane konto? Jest na to sposób Co jednak jeśli nasze konto zostało zainfekowane? Jest na to rada. Oto informacja z panelu Centrum pomocy Facebooka:

Złośliwe oprogramowanie to każda szkodliwa aplikacja lub szkodliwy plik z przeznaczeniem uzyskania dostępu do komputera lub konta internetowego, np. konta na Facebooku. Jeśli Twoje urządzenie zostało zainfekowane, złośliwe oprogramowanie może zbierać informacje i podejmować w Twoim imieniu działania niepożądane (np. publikowanie spamu na osi czasu).

Jeżeli dojdziemy do wniosku, że Twoje urządzenie zostało zainfekowane złośliwym oprogramowaniem, poinformujemy Cię o tym i poprosimy o przeskanowanie komputera lub urządzenia mobilnego.

Poznaj objawy złośliwego oprogramowania

Złośliwe oprogramowanie może zainfekować komputer lub urządzenie mobilne (np. laptop, smartfon) oraz przeglądarkę internetową (Chrome, Firefox itp.). Oto kilka objawów świadczących o tym, że urządzenie może być zainfekowane złośliwym oprogramowaniem:

Na Facebooku

Twoje konto publikuje spam lub wysyła niepożądane wiadomości.

W historii konta pojawiają się dziwne lub podejrzane miejsca logowania.

W dzienniku aktywności widzisz wiadomości lub posty, których wysłania nie pamiętasz. Na komputerze lub urządzeniu mobilnym Aplikacje działają wolniej lub dłużej niż zwykle trwa ukończenie zadań.

Zauważasz nowe aplikacje, ale nie pamiętasz, że były instalowane.

Pojawiają się dziwne wyskakujące okna lub reklamy bez otwierania przeglądarki internetowej. W przeglądarce internetowej Pojawiają się dziwne wyskakujące okna lub reklamy, które wcześniej się nie pojawiały.

Twoja wyszukiwarka lub strona zmieniła się, a nie pamiętasz, aby były modyfikowane. Jeśli złośliwe oprogramowanie pojawia się na komputerze lub urządzeniu mobilnym, usuń je jak najszybciej, aby siebie chronić.

Chroń konto przed złośliwym oprogramowaniem

Większość złośliwego oprogramowania z komputera lub urządzenia mobilnego można usunąć, wykonując następujące czynności:

Przeskanuj urządzenie. Nasi partnerzy oferują szereg narzędzi wspomagających skanowanie i czyszczenie komputera lub urządzenia mobilnego:

ESET

TrendMicro

F-Secure Wyczyść przeglądarkę internetową. Możesz usunąć podejrzane dodatki do przeglądarki lub cofnij ostatnie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jeżeli korzystasz z przeglądarki Chrome, pobierz narzędzie Chrome Cleanup w celu usunięcia złośliwego oprogramowania.

Zaktualizuj przeglądarkę internetową. Korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki internetowej zapewnia otrzymywanie najnowszych aktualizacji zabezpieczeń. Przeglądarki współpracujące z serwisem Facebook: Chrome

Firefox

Safari

Internet Explorer

Microsoft Edge Konto, które zostało zainfekowane przez złośliwe oprogramowanie, jest często używane obserwowania niepożądanych ludzi i stron. Sprawdź dziennik aktywności i usuń posty i strony, których nie miałeś(aś) zamiaru polubić.

elektryczne samoloty nadlatują, hybrydy na polskim niebie