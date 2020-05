Wirtualna Noc Muzeów we Wrocławiu. Od piątku (15 maja) do niedzieli (17 maja). Zobaczcie harmonogram atrakcji

Wypadek na Strzegomskiej. Kolejny w tym samym miejscu! [ZDJĘCIA]

W piątek (15 maja) około godziny 11 przy skrzyżowaniu ulic Strzegomskiej i Otyńskiej we Wrocławiu doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. To nie pierwszy wypadek w tym miejscu.