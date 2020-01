Wiosną wicemistrzowie, jesienią wicelider. Świetny rok dla młodzieży Śląska Wrocław i Zagłębia Lubin

- Nie jestem w stanie wyróżnić jednego zawodnika – zgodnie powiedzieli nam zarówno Pietraszewski, jak i szkoleniowiec „Miedziowych”, Marcin Ciliński. A obaj jak najbardziej mieli w czym wybierać. Patrząc w samą klasyfikację strzelców obu sezonów – w 2018/19 w pierwszej dziesiątce zmieściło się czterech dolnoślązaków, a w trwającym sezonie – o jednego mniej. W obu przypadkach lider to zawodnik Śląska bądź Zagłębia – Błażej Czuban i Kacper Głowieńkowski.

19 bramek w 15 meczach – to właśnie Głowieńkowskiego trener Pietraszewski wskazał jako najjaśniejszą postać w trwającym sezonie, choć podkreślił, że teraz operuje znacznie młodszym zespołem i kwestią czasu jest, aż „wystrzelą” kolejne nazwiska. Ci, którzy stanowili trzon wicemistrzowskiego zespołu trenują już z „jedynką” Vítězslava Lavički. Mowa tu o Bartoszu Boruniu, Marcinie Szpakowskim i Piotrze Samcu-Talarze. - To był fantastyczny rocznik. Łączył w sobie czyste umiejętności piłkarski i cechy wolicjonalne. Napieraliśmy do przodu, realizowaliśmy wysoki pressing, zgodnie z filozofią akademii. Głęboko liczę na to, że któryś z nich będzie na stałe walczył o miejsce w pierwszym składzie – mówi trener wrocławskiej młodzieżówki.