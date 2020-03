Wiosna! W Boleścinie jest już bocian. Ptaki przylatują w to miejsce od 23 lat! (ZDJĘCIA)

Bociany w to samo miejsce przylatują nieprzerwanie od 1997 r. - słynnej powodzi we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. W tym roku do Boleścina koło Świdnicy pierwszy bociek zawitał w pierwszy dzień wiosny.

Boleścińskie bociany na gnieździe stworzonym przez Adama Kowalskiego, pojawiają się od 23 lat.

Pan Adam od wielu lat prowadzi dokumentację fotograficzną bocianiego gniazda, które wykonał wspólnie ze swoim szwagrem Władysławem Witoniem i jego synem Przemysławem.

Zobacz zdjecia pana Adama z osotatnich lat: Zobacz galerię (9 zdjęć) Jak sam podkreśla, lokalizacja gniazda nie była przypadkowa. - Braliśmy pod uwagę pobliskie łąki jako miejsce do żerowania, prądy powietrza oraz dogodny dolot i odlot bocianów z gniazda. Ostatecznie konstrukcja stanęła 19 marca 1997 r., w święto św. Józefa, patrona naszego kościoła. Od tego momentu rozpoczęło się oczekiwanie na bociany. Pierwsze ptaki, które w 1997 r. przyleciały do Boleścina zajmowały swoje dawne gniazda. Nasza konstrukcja spodobała się dopiero kolejnej bocianiej parze, 1 maja. Od tego momentu bociany przylatują do nas każdego roku i są znane w całej miejscowości – podkreśla Adam Kowalski. Podatek cukrowy. Podreperuje budżet czy zdrowie Polaków? Wideo