Wiosenne remonty ulic we Wrocławiu. Gdzie ZDiUM prowadzi naprawy nawierzchni [LISTA]

Kilka tygodni temu zapytaliśmy Was o to, która ulica jest najbardziej dziurawa we Wrocławiu. Na podstawie wszystkich opinii przygotowaliśmy ranking (link znajdziecie poniżej). Czy wskazane przez Was ulice są naprawiane? ZDiUM poinformował właśnie, gdzie prowadzone są prace.

Czytaj także 10 najbardziej dziurawych ulic we Wrocławiu [RANKING INTERNAUTÓW] Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zamieścił taki komunikat:

Do końca zimy zostało jeszcze parę tygodni, Julia (a wcześniej jeszcze Dennis oraz Chiara aka Sabine) nie ułatwia prac drogowych, jednak zaczęło się. Ruszają otaczarnie, niechybnie idzie wiosna. Wznawiamy cząstkowe remonty dróg. Oto miejsca, w których są prowadzone obecnie prace:

- Stare Miasto i Śródmieście - ul. Chopina, Orzeszkowej, Wieniawskiego

- Krzyki - ul. Skwierzyńska, Zaporoska, Komandorska

- Fabryczna - ul. Średzka, Woronowicka, Krępicka

- Psie Pole - ul. Micińska, Bończyka, Bierutowska.



Gdzie jeszcze powinni pojawić się drogowcy? Czekamy na Wasze komentarze.