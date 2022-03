Wiosenna pogoda we Wrocławiu. Czy w najbliższych dniach będzie coraz cieplej? [NOWA PROGNOZA]

- Dzisiaj, 14 marca, we Wrocławiu wyjątkowo ciepło, bo 14 stopni w ciągu dnia. Dolny Śląsk jest zresztą najcieplejszym regionem Polski, więc pod względem temperatur zawsze jest faworyzowany - mówi Ewa Łapińska, synoptyk IMGW. - Polska jest nadal w zasięgu wyżu i to dlatego możemy liczyć jeszcze na sporo słońca. Jutro i w środę może się jednak trochę zachmurzyć. W nocy z poniedziałku na wtorek termometry mogą wskazać 0-1 stopnia Celsjusza, a w najbliższych dniach w Sudetach może spaść śnieg, nawet ok. 10 cm.

Śniegu we Wrocławiu jednak nie będzie, ale może się nieco ochłodzić. We wtorek maksymalna temperatura wyniesie 13 stopni. W środę podobnie, ale może padać deszcz.

- Od czwartku z powrotem sporo pogodnego nieba, ale termometry wskażą już tylko 9 stopni Celsjusza. I taka temperatura powinna utrzymać się do poniedziałku - dodaje Łapińska. - Czy to już wiosna? Z tym byłabym ostrożna. To raczej przedwiośnie, bo na temperatury w okolicach 15, 20 czy 25 stopni musimy jeszcze zaczekać.