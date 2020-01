Winnica w cieniu pałacu w Wiechlicach, czyli porcja luksusu

Pierwsza wzmianka o Wiechlicach pochodzi z roku 1263 i związana jest z odpustem udzielonym z racji fundowania ołtarza mariackiego w szprotawskim kościele. Inna natomiast, z 1538r., wymienia pana na Wiechlicach - Krzysztofa von Kittliza - jako właściciela dóbr rycerskich. Kolejny właściciel Wiechlic to od XVII wieku Jerzy von Haugwitz. Wiechlice pozostały w rękach czterech kolejnych pokoleń tego rodu do początku XVIII wieku. Obiekt przechodził z rąk do rąk.

W 1718 roku majątek odsprzedany został za 70.000 talarów Baltazarowi von Stosch. Syn wiechlickiego chłopa dzięki pracowitości i niewątpliwie dużemu zmysłowi do interesów doszedł do fortuny . W roku 1786 majątek został wykupiony przez Jerzego Zygmunta Neumena, który był inicjatorem budowy obecnego kompleksu pałacowego... Po wojnie dwór użytkowany był przez PGR i z czasem opuszczony uległ dewastacji. Zabytek uratował obecny właściciel.

- W moim przypadku winnica to jest jakby wartość dodana, drogie hobby jak ja to mówię - dodaje Zbigniew Czmuda. - Czyli to na razie winnica hobbystyczna, na której się uczymy i która kosztuje wiele pracy, zabiegów, gdyż popełniamy mnóstwo błędów. Ale krok po kroku coraz lepiej to nam wychodzi. Czy jestem winiarzem? Bardzo początkującym, dopiero za dwa pokolenia, moi następcy będą mogli tak o sobie powiedzieć.

Winne spa

W 2012 r. wiechlicki pałac otrzymał tytuł Lubuskiej Perły Turystycznej. Nie tylko dzięki wspaniałej historii. Dziś oferuje gościom: