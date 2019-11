Wilno Mickiewicza i Słowackiego: tropem „Dziadów” cz. III: wystawa

Założone blisko dwieście lat temu Towarzystwo Filaretów za działalność patriotyczną zostało uznane za wywrotowe. Młodych Filaretów aresztowano i osądzono. Wśród uwięzionych znalazł się Adam Mickiewicz, który spędził w wileńskim więzieniu blisko dziewięć miesięcy. Skazany na przymusowy pobyt w Rosji, wyjechał z Wilna na zawsze 24 października 1824 r. Opuścił miasto swoich studiów uniwersyteckich (1815–1819), zawiązanych wówczas wielu dozgonnych przyjaźni, poetyckiego debiutu i miejsca ugruntowania sławy poetyckiej. Juliusz Słowacki z Wilnem związany był przez blisko piętnaście lat. Pierwszy raz przebywał tu w latach 1811–1814. Do Wilna powrócił w 1818 roku. W latach 1819–1825 uczęszczał do wileńskiego gimnazjum. (To w tej szkole, w maju 1823 r., uczeń Michał Plater napisał na tablicy Vivat Konstytucja 3 Maja. Zdarzenie to zapoczątkowało aresztowania Filomatów i Filaretów). Następnie w latach 1825–1828 studiował prawo na Uniwersytecie Wileńskim. W lipcu 1828 r. ukończył studia i opuścił Wilno na zawsze.