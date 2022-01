Willa Ewy Braun w Dusznikach-Zdroju. Czy rzeczywiście mieszkała tam kochanka Hitlera?

Jedną z atrakcji tego miejsca jest budynek oznaczony jako Podgórze 36. Znajduje się tuż przy wejściu na obiekt biathlonowy Tauron Duszniki Arena, naprzeciw Karczmy Bławatek, która zasłynęła swego czasu w telewizji, dzięki „Kuchennym Rewolucjom” Magdy Gessler. Jest to jeden z najpiękniejszych domów w Podgórzu, otoczony pięknymi rododendronami. Dla miejscowych jest to nic innego, jak Willa Ewy Braun. Przyjęło się przekonanie, że w czasach, kiedy te tereny były jeszcze niemieckie, kochanka Adolfa Hitlera przyjeżdżała do Dusznik-Zdroju, by wypoczywać właśnie w tym budynku. Po dziś wielu przewodników prowadzi tu swoje grupy, żeby pokazać ten magiczny budynek.