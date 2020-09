Wikingowie we Wrocławiu. Zapraszamy na wystawę do Arsenału

Wystawa "Truso. Legenda Bałtyku" przeniesie nas do portu i osady handlowej na południowym wybrzeżu Bałtyku — Truso. Było to najważniejsze centrum handlu dalekosiężnego na ziemiach pruskich, a na tym terenie odkryto liczne przedmioty wytworzone m.in. w Nadrenii i Bizancjum. Z pewnością wystawa przypadnie do gustu i zaciekawi nie tylko fanów słynnego serialu "Wikingowie". Wystawa trwa od 5.09. w Muzeum Archeologicznym - Arsenał Miejski, ul. Cieszyńskiego 9

A poza tym Muzeum Miejskie Wrocławia wznawia edukację dla szkół! W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami zapraszamy na lekcje muzealne w lekko zmienionej formie. Zajęcia są krótsze i nie mają charakteru warsztatowego.

Uczniów zapraszamy na lekcje: Muzeum Archeologiczne (Arsenał Miejski): 71 347 16 96 w. 332

Truso - osada wikingów. Legenda Bałtyku (tylko do grudnia)

Mitologia wikińska. Czy odnajdziemy w niej superbohaterów? (tylko do grudnia)

Jak mieszkali nasi przodkowie

Rewolucja neolityczna i jej konsekwencje

W mieście i na zamku. Życie codzienne w średniowieczu Muzeum Historyczne (Pałac Królewski): 71 391 69 40 w. 113

Dzieje średniowiecznego Wrocławia

Średniowieczny Wrocław – prawdy i legendy

Życie wrocławian około 400 lat temu. Sztuka, zabawa, nauka

Epoka pary i elektryczności w XIX-wiecznym Wrocławiu

Wrocław w czasach PRL-u Muzeum Sztuki Mieszczańskiej (Ratusz): 71 347 16 90 w. 27

Tajemnice wrocławskiego Ratusza

Ciekawostki z życia wybitnych wrocławian

Historia wrocławskiego herbu

Historia Samorządu Miejskiego Terenowe :

71 347 16 90 w. 27

Śladami krasnali wrocławskich

Tropem legend wrocławskiego Rynku

Strachy i inne mroczne historie wrocławskiego Rynku

Wędrówki po Ostrowie Tumskim

Zachęcamy do zapisów! Po szczegółówe informacje zapraszamy do kontaktu telefonicznego. źródło informacji: Muzeum Miejskie Wrocławia