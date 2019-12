Wigilijne i świąteczne przesądy. 12 potraw, łuski, kłótnie, pogoda... Jaka Wigilia, taki cały rok?

Wigilia (24 grudnia) to dzień z którym związanych jest wiele przesądów. Ci, którzy w nie wierzą, właściwie od samego rana do północy powinni uważać na to, co mówią, robią i z kim się widzą. Dlaczego przed świętami nie można szyć ani pożyczać pieniędzy sąsiadom? Jedni powiedzą: głupota. Inni, ot, tak na wszelki wypadek, włożą do portfela łuskę karpia...

