Do której godziny będą czynne we Wrocławiu sklepy w Wigilię i Boże Narodzenie? Przeczytajcie szczegóły!

24 grudnia sklepy są czynne krócej niż normalnie - większość marketów będzie czynna tylko do godziny 13, Lidl będzie otwarty tylko do godz. 12.30, a ostatnimi galeriami handlowymi w których zrobimy zakupy we Wrocławiu będą Renoma i Arkady Wrocławskie - będą pracowały do godz. 14. Z kolei pierwszy i drugi dzień świąt to czas, kiedy w Polsce obowiązuje zakaz handlu. Otwarte (w wielu przypadkach krócej niż zwykle) będą jedynie te sklepy, w których za ladą staną ich właściciele - czyli np. sklepy osiedlowe i niektóre sklepy sieci Żabka. Przypominamy również, że niedziela po świętach jest niedzielą handlową.



GODZINY OTWARCIA SKLEPÓW I GALERII HANDLOWYCH WE WROCŁAWIU - 24 grudnia (Wigilia)



Biedronka: do godz. 13.00



Lidl: do godz. 12.30



Tesco: do 13:00



Delikatesy T&J: do godz. 13:30



Stokrotka: do godz. 13.00



Netto: do 13:00



Aldi: 7.00 - 13:00



Społem: do 14.00



Wroclavia: 9:00 -13:00



Magnolia Park: 9.00 - 13.00 (pasaż handlowy i Tesco)



Pasaż Grunwaldzki: 9.00 - 13.30 (pasaż handlowy), 9.00 - 14.00 (McDonald's), Multikino nieczynne



Galeria Dominikańska: 9.30-13.30



Auchan Bielany Wrocławskie: 8.00-13.00 (hipermarket), 9.00-12.00 (galeria handlowa)



CH Korona: 9.00 - 13.00 (pasaż handlowy), 8.00 - 13.00 (Auchan), 6.00 - 15.00 (Fitness Academy), 9.00 - 13.00 (McDonald's, Pizza Hut)



Aleja Bielany: 9.00 - 13.00 (pasaż handlowy), 7.30 - 13.00 (Tesco), kino nieczynne, 9.00 - 13.00 (Fitness Academy), Pizza Hut nieczynna



Arkady Wrocławskie: 9.00 - 14.00 (centrum handlowe), 6.00 - 15.00 (Fitness Academy), 8.30 - 14.00 (KFC), OH Kino nieczynne, 8.00 - 14.00 (Piotr i Paweł)



DH Renoma: 9.00-14.00



Ferio Gaj: 10.00 - 13.00



CH Borek, Carrefour: 7.00 - 13.00



Sky Tower: 9.00 - 14.00 (galeria, strefa gastronomiczna i punkt widokowy), 6.00 - 15.00 (Fitness Academy)



Hala Targowa: 9.00-13.00



Hala Tęcza: 8.00 - 13.00



Żabka: sklepy mogą być w tym dniu czynne maksymalnie do 14.00, każda placówka indywidualnie ustala godziny otwarcia, będą one dostępne na drzwiach każdej z placówek



Marino: 9.00 - 13.00



DH Astra: 8.00-13.00



Wrocław Fashion Outlet: 10.00-13.30



Family Point: do 13.00 (centrum), do 15.00 (Fitness Academy)



Tarasy Grabiszyńskie: 9.00 - 13.00 (pasaż handlowy), 9.00 - 15.00 (strefa gastronomiczna)



25 i 26 grudnia (Boże Narodzenie)

W tym dniu większość sklepów będzie zamknięta - w tym czasie obowiązuje zakaz handlu. Które sklepy będą czynne? Na przykład niektóre sklepy sieci Żabka i Freshmarket. 25 i 26 grudnia pracować mogą te sklepy, w których za ladą staną ich właściciele lub członkowie rodzin. W sieci Żabka o otwarciu sklepu będą decydowali sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne na drzwiach poszczególnych placówek. Biedronka przy ul. Dworcowej, która jest czynna w niedziele niehandlowe, tym razem będzie zamknięta.



