Wieża widokowa na Dzikowcu Wielkim ma być gotowa w 2024 roku. Podpisano umowę z wykonawcą! Jak będzie wyglądała ta wieża?

Wieża widokowa na Dzikowcu - kolejna atrakcja powiatu wałbrzyskiego i monitoring przeciwpożarowy

Wieża stanie zatem wyżej, na szczycie Dzikowca Wielkiego - 836 m n.p.m, jakieś 300 - 400 metrów w bok od stoku narciarskiego, przy którym stoi już wieża widokowa o wysokości 20 m z platformą widokową na wysokości 16 metrów. Nowa wieża będzie wyższa, będzie dzięki niej można podziwiać widoki ponad wierzchołkami drzew i będzie, w przeciwieństwie do swojej mniejszej koleżanki, ją można zdobyć bez konieczności wspinania się po schodach. Dodatkowym walorem nowej wieży będzie jej przydatność w kwestiach bezpieczeństwa.

- Wieża będzie zaopatrzona w system stałego monitoringu, Lasy Państwowe będą te systemy wykorzystywać na potrzeby ochrony przeciwpożarowej. Dzięki tym systemom leśnicy szybciej zlokalizują pożar i sprawniej będzie go można ugasić - zaznacza Kwiatkowski.

Dodatkowo, po powstaniu nowej wieży, trafią na nią też nadajniki umożliwiające łączność radiową służb. Dotychczas znajdowały się one na starej, niższej wieży, co nie gwarantowało dotarcia sygnału radiowego we wszystkie zakątki Masywu Dzikowca.

