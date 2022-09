Wieża na szczycie Śnieżnika budzi wiele kontrowersji, ale widoki z jej szczytu zapierają dech w piersiach. Zwiedzanie 2022 Paulina Gadomska

Wieże widokowe powstają niczym grzyby po deszczu i trudno się dziwić, bo stąd najlepiej widać otaczające góry. Śnieżnik to najwyższy szczyt polskich Sudetów Wschodnich oraz Masywu Śnieżnika. Znacząco wyrasta pomiędzy innymi szczytami, a jego zdobycie to główny cel piechurów przybywających do Kotliny Kłodzkiej. Góra zajmuje zaszczytne miejsce wśród Korony Gór Polskich, a widoki stąd są obłędne. Teraz można je podziwiać również z wieży