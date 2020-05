Wiesz, gdzie stoisz? Te fotografie przypominają o historii, która nas otacza

Seria zdjęć powstała we współpracy z History Channel, w ramach ogólnoświatowej kampanii promującej świadomość historyczną. Idea projektu jest dosyć jasna: plaża, na której teraz odpoczywasz może być plażą, na której nasi przodkowie walczyli i ginęli podczas II wojny światowej. Autor zdjęć w rozmowie z nami podkreśla:

Żyjąc w nowoczesnym świecie rzadko myślimy o wydarzeniach, które rozgrywały się na ulicach naszych miast, w parkach po których spacerujemy lub na plażach, przy których odpoczywamy. Namacalnymi śladami historii pozostają pomniki, które jednak, wtopione w miejską tkankę, łatwo przeoczyć. Jest jednak coś, co przeoczyć trudno: mowa o cyklu fotografii Know Where You Stand (pl. "Wiedz, gdzie stoisz") autorstwa amerykańskiego fotografa, Setha Tarasa.

Co ciekawe, kampania miała swoją premierę już ponad dekadę temu, lecz mimo tego zdjęcia Setha Tarasa wciąż pojawiają się w mediach społecznościowych, zbierając liczne reakcje i komentarze.

Podobny motyw pojawił się w pracach rosyjskiego fotografa, Sergey Larenkova, oraz wielu innych profesjonalnych twórców a także amatorów. Stanowi to niezbity dowód, iż temat jest aktualny i cieszy się szerokim zainteresowaniem. Inne przykłady kolaży łączących archiwalne zdjęcia ze współczesnymi możecie zobaczyć w poniższym materiale:

Cztery zdjęcia, które powstały w ramach cyklu Setha Tarasa, mają niewątpliwą moc. Pojawia się jednak pytanie, czy podobne obrazy faktycznie zmieniają naszą świadomość historyczną. Co na ten temat uważa sam fotograf? Na pytanie, czy zdjęcia wpłynęły na publiczność, Seth odpowiada:

Chciałbym tak myśleć. O kampanii napisano w kilkudziesięciu artykułach. Zdjęcia zostały pierwotnie opublikowane w 130 krajach i są nadal w szerokim obiegu cyfrowym, nawet po dekadzie. Jeśli chodzi o odbiór kampanii - był niezwykle pozytywny. Zdobyliśmy wiele nagród, w tym lwa w Cannes i Silver Cube od The Art Directors Club, a także znaleźliśmy się w publikacji Luerzer's Archives "200 Best Photographers Worldwide".

Sam pomysł stworzenia cyklu Know Where You Stand zrodził się na kursie operatorskim, gdzie fotograf poznał dyrektora artystycznego projektu. Mieliśmy podobne pomysły na temat tworzenia zdjęć i w ciągu kilku dni zostałem zatrudniony. - opowiada Seth.

Wszystkie zdjęcia z kampanii Know Where You Stand można zobaczyć w galerii: