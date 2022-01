Wielokrotny mistrz Polski z Wrocławia jest podejrzany o zabójstwo. Grozi mu dożywocie!

Krzysztof J. trafił do aresztu. Trzykrotnego Drużynowego Mistrza Polski, jeżdżącego przez lata w barwach wrocławskiej Sparty, zatrzymano 5 stycznia.

51-latek jest podejrzany o dokonanie zabójstwa do którego doszło podczas alkoholowej libacji w jednej z kamienic w Śródmieściu Wrocławia. Krzysztof J. usłyszał zarzut z art. 148 Kodeksu karnego, czyli dotyczącego zabójstwa. To czyn zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywocia.

- Potwierdzam, że Krzysztof J. Trafił na trzy miesiące do aresztu i że w tej sprawie trwają czynności - powiedziała nam prokurator Małgorzata Dziewońska, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Śródmieście.

Do tragicznego zdarzenia doszło 4 stycznia podczas alkoholowej imprezy w jednej z kamienic na wrocławskim Śródmieściu. W pewnym momencie doszło do awantury i bójki między jej uczestnikami. Wśród nich był również Krzysztof J. W trakcie bójki zginął mężczyzna, który - według niepotwierdzonych oficjalnie informacji - został dotkliwie pobity i zepchnięty ze schodów.