Wielkopolska na weekend: 15 nietypowych atrakcji w lasach i parkach blisko Poznania. Megality, a może przejażdżka drezyną? Wybór jest spory

Leśne atrakcje blisko Poznania, w sam raz na weekendową wycieczkę w Wielkopolsce

Wprawdzie także w miastach Wielkopolski nie brakuje pięknych parków i zieleńców, jak poznański park Cytadela, Sołacki, Rataje albo ogród botaniczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Swoje ogrody mają oczywiście też Kalisz i Gniezno. Kiedy jednak pogoda sprzyja, warto wybrać się na weekend pod miasto, gdzie natury nie krępuje asfalt ani beton, nie słychać klaksonów, a w powietrzu nie czuć spalin. Przygotowaliśmy dla Was listę nietypowych atrakcji w lasach, parkach i ogrodach Wielkopolski poza miastami, niedaleko od Poznania.

Nietypowe atrakcje Wielkopolski. Tajemnice lasów i ogrodów

Weekend to idealna pora na wycieczkę do lasu lub podmiejskiego parku. Na terenie Wielkopolski nie brakuje zielonych oaz, które można zwiedzać pieszo lub na rowerze. Wiele z nich ma do zaoferowania coś więcej niż piękno natury. Niektóre skrywają nietypowe atrakcje i fascynujące historie.

Zajrzyjcie go galerii nietypowych leśnych atrakcji Wielkopolski. Znajdziecie w niej 15 propozycji na weekendową wycieczkę w nietypowe miejsca. Każdy znajdzie coś dla siebie: prezentujemy atrakcje przyrodnicze, krajoznawcze, coś dla fanów aktywnego wypoczynku i coś dla miłośników zwierząt, a nawet propozycję dla wędkarzy.