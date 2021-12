WIELKIE ZMIANY W 500 PLUS. Pobierasz zasiłek na dziecko? Przeczytaj, co się zmieni od nowego roku!

- My przejmujemy ten program stopniowo a to oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłatę pieniędzy do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami gmin – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Do nas, po 1 stycznia powinni składać wnioski tylko dzieci nowourodzonych i tych, które do tej pory 500+ nie dostawały – wyjaśnia.