Jeździcie koleją? Przeczytajcie koniecznie. W niedzielę wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy pociągów.

Mieszkańcy Dolnego Śląska skorzystają z nowych połączeń z Wrocławia i Legnicy przez Lubin do Rudnej Gwizdanowa i dalej do Głogowa. Będą atrakcyjne czasy przejazdu Legnica – Rudna Gwizdanów (od 35 min) i Wrocław – Głogów (od 1 h 20 min). Przez Lubin pojadą pociągi dalekobieżne m.in. do Wiednia, Budapesztu, Berlina, Krakowa i Przemyśla.



Będą krótsze podróże z Wrocławia do Zgorzelca, dzięki elektryfikacji trasy Węgliniec – Zgorzelec.



Lepszy dostęp do kolei zapewnią nowe przystanki: Mokronos Górny na trasie z Wrocławia do Wałbrzycha, a w aglomeracji jeleniogórskiej Jelenia Góra Zabobrze i Jelenia Góra Przemysłowa.



Od połowy grudnia podróżujący pociągami zyskają 18 nowych przystanków. Nowe obiekty udostępnione zostaną m.in. na Podlasiu (np. Orzechowicze), Dolnym Śląsku (m.in. Lubin Stadion), Lubelszczyźnie (Lublin Zachodni), Opolszczyźnie (Nysa Wschodnia), w Olsztynie (Olsztyn Śródmieście).



Tymczasem PKP Intercity wprowadzi dodatkowe postoje na 28 stacjach. W rocznym rozkładzie jazdy na sezon 2019/2020, przekroczona zostanie liczba 400 miast i miejscowości, w których będą zatrzymywać się pociągi przewoźnika. Każdego dnia na tory będzie wyjeżdżać średnio około 400 składów PKP Intercity.



PKP Intercity zwiększy również liczbę par pociągów między Warszawą i Wrocławiem z 12 do 14.



Dodatkowo mieszkańcy Zgorzelca uzyskają dostęp do usług PKP Intercity. Przewoźnik wykorzysta efekty elektryfikacji linii i skieruje tam pociąg IC Nałkowska z Warszawy.



W niedzielę i poniedziałek na jedenastu dworcach w największych miastach Polski, w tym we Wrocławiu, do dyspozycji pasażerów będą mobilni informatorzy, którzy pomogą ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży.

