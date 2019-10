Wielkie wygrane na Dolnym Śląsku w Extra Pensji. Zobacz, gdzie!

Szczęśliwcy otrzymywać będą 5 000 złotych wypłacanych każdego miesiąca aż przez 20 lat. Przeczytaj szczegóły

Szczęśliwymi punktami LOTTO okazały się kolektury przy ulicy Dworcowej 33 w Obornikach Śląskich oraz przy ulicy Łokietka 17a-17b w Żarowie. Obydwóm graczom do pełni szczęścia wystarczył jeden zakład zawarty metodą chybił trafił! Warto odnotować, że wtorkowe Ekstra Pensje to już szósta i siódma październikowa główna wygrana w tej grze.



Wylosowane 22 października w Ekstra Pensji liczby to: 17, 18, 19, 20, 27 oraz 4.

Przypomnijmy, że można zagrać o jeszcze wyższą miesięczną „pensję”. Wystarczy zwiększyć stawkę za zawierany zakład. Do wyboru mamy grę o 10 000 zł, 15 000 zł, 20 000 zł, 25 000 zł, a nawet 50 000 zł miesięcznie przez 20 lat.

