Wielkie korki na autostradzie A4 pod Wrocławiem

Na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia kierowcy muszą zwalniać w dwóch miejscach. W stronę Legnicy, między węzłami Brzezimierz i Wrocław Wschód odbywa się remont mostu. Drogowcy zajmują prawy pas jezdni. Prace potrwają do godziny 15. Korek liczy około 5 km. Natomiast między węzłami Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie po 14 zepsuła się ciężarówka i zajmuje jeden pas. Kierowcy w tym miejscu jadą tylko lewym pasem, więc tworzą się korki. Utrudnienia potrwają prawdopodobnie do godziny 16:30. Jest to już druga awaria, jaka miała dzisiaj miejsce w okolicy Kątów Wrocławskich. Wcześniej kierowcy musieli tam zwalniać także z powodu zepsutego samochodu, tym razem osobowego, który stał na prawym pasie. Jezdnia była w tym miejscu zwężona. Około 13:30 auto zostało usunięte z drogi.