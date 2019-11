Wielki talent Śląska Wrocław powołany do kadry U20

Marcin Szpakowski był kapitanem drużyny juniorów starszych, która w poprzednim sezonie zdobyła wicemistrzostwo Polski. Od tego sezonu gra w drużynie rezerw Śląska Wrocław w III lidze.Do tej pory rozegrał w niej 12 meczów, większość w pełnym wymiarze czasowym, zanotował dwie asysty.

O Szpakowskim mówi się we Wrocławiu, że to duży talent.

- Cały czas się rozwija i dojrzewa fizycznie. Dla niego III liga to dobry wybór. Musi tam jednak grać. Moim zdaniem w perspektywie roku czy dwóch ma potencjał na ekstraklasę - mówił o nim w wywiadzie dla Gazety Wrocławskiej trener Ryszard Pietraszewski. Podobnego zdania jest Vitezslav Lavicka. - To młody zawodnik. Zbiera doświadczenie w dorosłej piłce. Krok po kroku idzie do góry. Ma dobre czucie gry, czyta ją. Jest dobry technicznie. Ma potencjał - stwierdził Czech.