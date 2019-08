Wielki remont na trasie kolejowej z Wrocławia do Jelcza. Co się zmieni? Przeczytaj!

Tomasz Hołod

Za ponad 75 mln zł PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rewitalizują trasę kolejową z Jelcza, Dobrzykowic i Kowal do Wrocławia. Wygodne perony, nowe przystanki, wyższy poziom bezpieczeństwa na przejazdach, to niektóre efekty prowadzonych prac. Ułożono już ponad 70 proc. torów, które zapewnią krótsze podróże do centrum miasta. Inwestycja współfinansowana jest z RPO województwa dolnośląskiego.