Wielki pożar pod Wrocławiem. Co się pali? Przeczytaj i zobacz zdjęcia

W piątek, po godzinie 5. nad ranem, zapaliło się tam kilkanaście stert słomy, gromadzonej przy zakładzie produkcji pelletu. W akcji gaśniczej bierze udział aż 16 zastępów strażaków, trzeba było ściągnąć posiłki spoza powiatu wrocławskiego.

Pożar wybuchł na polu przy zakładzie przetwórstwa słomy DM Celus w Jordanowie Śląskim. Na razie za wcześnie na podanie choćby wstępnych przyczyn pożaru, trwa akcja gaśnicza. Skierowano do niej dostępne zastępy państwowej straży pożarnej, a także ochotników. Ściągnięte zostały posiłki spoza powiatu wrocławskiego, by jak najszybciej opanować zagrożenie.

Słoma, z której po sprasowaniu produkowany jest pellet, to oczywiście materiał wysoce łatwopalny. Strażacy oceniają, że na polu przy zakładzie pali się od 15 do 20 stert składowanej tam słomy. Na szczęście, jak informuje nas dyżurny wojewódzkiego stanowiska kierowania straży pożarnej, w tym momencie nie ma zagrożenia, by ogień przeniósł się w stronę zabudowań zakładowych, jeśli o to chodzi, sytuacja została opanowana. Trwa jednak walka o jak najszybsze ugaszenie ognia i zminimalizowanie strat materialnych.