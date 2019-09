Wielki powrót do szkół i przedszkoli. Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęło ponad 85 tys. dzieci i młodzieży

Do placówek prowadzonych przez Wrocław w nowym roku szkolnym będzie uczęszczać: prawie 16,5 tys. dzieci w 109 przedszkolach, około 43 tys. uczniów szkół podstawowych klas I-VIII oraz oddziałów przedszkolnych w 80 szkołach podstawowych, około 26 tys. uczniów w 46 liceach, technikach i szkołach branżowych.

Będzie to pierwszy - po wprowadzeniu reformy edukacji - rok szkolny bez szkół gimnazjalnych. Ich ostatni absolwenci brali udział w rekrutacji do szkół średnich wraz z uczniami klas ósmych. Po drugim etapie elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, który zakończył się 30 sierpnia, było ponad 2,5 tysiąca wolnych miejsc (700 w liceach, 1095 w technikach i 759 w szkołach branżowych) dla uczniów, którzy do tej pory nigdzie się nie zakwalifikowali. Jak co roku, podczas przerwy wakacyjnej, w kilkudziesięciu wrocławskich szkołach i przedszkolach przeprowadzane były prace budowlane oraz drobne remonty m.in. tworzenie węzłów żywienia, termomodernizacje i remonty elewacji, czy budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych. W sumie przeznaczono na ten cel ponad 40 mln zł. Natomiast największą zakończoną inwestycją jest budowa 8-oddziałowego przedszkola przy ul. Okulickiego, które od września przyjmie 200 dzieci. Do końca tego roku w planach jest otwarcie 14-oddziałowego przedszkola dla 350 dzieci na Stadionie Wrocław. W trakcie budowy jest także 8-oddziałowe przedszkole dla 200 podopiecznych, przy ul. Jackowskiego.

Przygotowania do roku szkolnego prowadziły także inne jednostki miejskie. W ramach corocznej akcji "Szkoła”, ZDiUM zlecił odmalowanie oznakowania na drogach sąsiadujących z placówkami edukacyjnymi. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych. W sumie w ok. 140 lokalizacjach zostanie odmalowanych nawet 500 przejść dla pieszych. A tam, gdzie mieszkańcy zgłoszą potrzeby - będą odmalowane kolejne. Do rozpoczęcia roku szkolnego przygotowała się także wrocławska straż miejska. Tradycyjnie będzie dbała o porządek i bezpieczeństwo uczniów przy placówkach szkolnych w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Strażnicy miejscy mają również w planach zajęcia z uczniami na temat bezpieczeństwa na drodze, o pierwszej pomocy, czy ekologii. Zadbano również o dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1. Dla tych uczniów przygotowano miejsca w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowaczym nr 10 przy ul. Parkowej oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 11 przy ul. Kamiennej. W obu placówkach zostały przeprowadzone prace, które zwiększyły komfort i podniosły wymagane standardy. W SOSW nr 10 odświeżono, pomalowano i przygotowano pomieszczenia, m.in. sale lekcyjne, gabinety, salę gimnastyki korekcyjnej, szatnię, toalety, ale przede wszystkim został zakupiony schodołaz gąsienicowy. Ogłoszono także przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy.

W SOSW nr 11 również odświeżono i przygotowano pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania SOSW nr1. Na parterze oraz I piętrze placówki przeprowadzono prace dotyczące m.in. sal lekcyjnych, gabinetu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szatni, sali do zajęć rewalidacyjnych, toalet, sali gimnastyki korekcyjnej, czy sali multimedialnej. Uczniowie będą mogli też korzystać z siłowni i basenu we wrocławskim Aquaparku. W sumie na prace wykonane w obu ośrodkach przeznaczono ok. 600 tys. zł. Miasto również zadba o dowóz dzieci do nowych lokalizacji. Część dzieci z SOSW nr 1 złożyła deklarację pozostania w placówce prowadzonej przez Fundację przy ul. Lutra, do której nadal trwają zapisy. źródło: mat. prasowe UM Wrocławia

