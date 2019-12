Wielki biały balon na Kłokoczycach to nowy stadion Ślęzy Wrocław [ZDJĘCIA]

zobacz galerię (14 zdjęć) Przede wszystkim koszykarkom i lekkoatletom, bo powstaje w porozumieniu z Polskim Związkiem Lekkoatletyki. Na razie jej budowa jeszcze nie ruszyła. WAŻNE - DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ MOŻNA PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK fot. Ślęza Wrocław - materiały prasowe zobacz galerię (14 zdjęć)

Nowe, kryte boisko Ślęzy Wrocław. Olbrzymi balon na Kłokoczycach (ZDJĘCIA). Z dnia na dzień na Kłokoczycach wyrósł olbrzymi balon, który widać już z daleka. Co to jest? To nowe, kryte boisko Ślęzy Wrocław. Konstrukcja wygląda imponująco, a w środku ma unikatowe na skalę kraju oświetlenie. Kto będzie korzystał z tego boiska? Czy można je wynająć? Jeśli tak, to za ile? Sprawdziliśmy. WAŻNE - DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ I OPISÓW MOŻNA PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK